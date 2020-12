Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de elefant din Thailanda, care a fost lovit de o motocicleta in timp ce traversa un drum, a fost salvat prin tehnici de resuscitare de catre un angajat al unei ambulanțe, potrivit BBC. Intr-o inregistrare video care a devenit virala pe internet, se vede cum thailandezul ii aplica puiului de elefant…

- Moment emotionant pe o autostrada din Thailanda. Un pui de elefant lovit de o motocicleta a fost salvat de un paramedic. Intervenția asistentului medical a fost filmata, iar clipul in care animalul este resuscitat a avut o multime de accesari.

- Un pui de elefant lovit de motocicleta a fost salvat in Tailanda de un paramedic care trecerea prin zona și care i-a facut pahidermului masaj cardiac. Puiul de elefant a fost readus la viața și redat turmei sale dupa cateva un control medical. Motociclistul a scapat și el cu cateva rani minore, relateaza…

- Intamplarea a avut loc in jurul orei 09:30, in apropiere de Piața Centrala din municipiul Adjud.Plutonierul adjutant Tabacaru Florin, abia ce iși terminase de facut cumparaturile, cand, la ieșirea din incinta Pieței a vazut o mulțime de oameni care strigau dupa ajutor.Cand s-a apropiat, a vazut pe un…

- Kaavan, cel mai singuratic elefant din lume, a sosit in Cambodgia, dupa ce a fost salvat din gradina zoologica din Pakinstan unde petrecuse 35 de ani in condiții greu de imaginat. Acesta a fost intampinat in noua sa casa de cantareața Cher, care s-a luptat in instanța pentru eliberarea lui, relateaza…

- Și in Thailanda au fost inundații de proporții, cu locuințe și culturi distruse de viituri. Intr-un sat din nord estul țarii, mai mulți oameni inimoși și-au riscat viața pentru a salva un cal luat de viitura.

- Echipajele medicale au fost solicitate in Galații Bistriței. Un barbat a fost lovit de taur. Acesta ar fi inconștient. Din pacate, lovitura i-a fost fatala tanarului, iar medicii au declarat decesul. Un incident a avut loc in Galații Bistriței. Un tanar de 29 de ani are nevoie de intervenția medicilor.…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp in Sasarm. O femeie a fost lovita de un autoturism. Echipajul medical ii aplica protocolul de resuscitare. Un echipaj de prim ajutor și echipajul de terapie intensiva mobila SMURD, dar și poliția, au fost solicitate in localitatea Sasarm. O femeie…