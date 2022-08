VIDEO Un taximetrist a aprins o benzinărie fumând în timp ce alimenta mașina Scene incredibile intr-o benzinarie din Rusia. Un taximetrist a provocat un incendiu, dupa ce si-a aprins o tigara in timp ce isi alimenta masina cu benzina. Imaginile de pe camerele de supraveghere surprind momentul in care isi scoate bricheta si aprinde tigara chiar langa rezervorul deschis. Scanteia a aprins vaporii de benzina de la furtunul pompei si au cuprins partea din spate a masinii. Flacarile s-au extins rapid si asupra barbatului, care s-a urcat in vehicul pentru a se indeparta de foc. Este acum internat la spital si are nevoie de o grefa de piele, deoarece a suferit arsuri grave la… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

