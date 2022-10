Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu un echipaj rus care face un gest sinucigaș. Tanchistul s-a decis, nu se știe din ce motiv, sa treaca peste minele plantate in mijlocul drumului. Ironic, Anton Gerashchenko prcizeaza : Acest echipaj rus primește binemeritatul premiu Darwin. This Russian […] The post VIDEO. Un tanchist rus a decis sa se sinucida in Ucraina. Concureaza la premiile Darwin din acest razboi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .