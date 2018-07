Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele grupului chinez de firme HNA Wang Jian a decedat in Farnta in timpul unei calatorii de afaceri, politia locala precizand ca moartea pare a fi una accidentala, acesta cazand de la inaltime in timp ce era fotografiat, informeaza Reuters.

- Fondatorul HNA si-a pierdut viata in satul Bonnieux, au precizat jandarmii francezi. "El s-a catarat pe un parapet inalt, pentru a-si face poza, si a cazut", au precizat jandarmii, adaugand ca pompieri nu l-au putut reanima. Potrivit unei surse apropiate dosarului, acest mare patron chinez a vrut sa…

- Un barbat care a incercat sambata seara sa traverseze calare raul Doamnei, in localitatea Corbi din judetul Arges, ignorand avertismentele autoritatilor, a murit dupa ce a fost luat de o viitura.

- Un australian si o tanara britanica au murit dupa ce au incercat sa iși faca un selfie pe marginea unei faleze. Cei doi turisti s-au dezechilibrat si au cazut de pe un perete inalt de 30 de metri.

- Ion Staiculescu a participat la zeci de misiuni umanitare in cei 18 ani de experienta. Acesta murit in camera e hotel din Franța, acolo unde a transportat in siguranta zeci de militari care participau la cursuri de pregatire. Ion Staiculescu nu a coborat la programul stabilit iar colegii sai…

- Decizia de a-și decupla centura de siguranța pentru a face un selfie i-a fost fatala. Este vorba despre o tanara de doar 16 ani din statul american Texas, care a murit intr-un accident rutier la doar cateva secunde dupa ce și-a facut o poza.

- Cel puțin 18 oameni au murit și alți 5 au fost raniți, dupa un incendiu produs marți, intr-un club de karaoke din orașul Qingyuan, in provincia Guangdong, aflata in sudul Chinei. Incendiul a fost anunțat la ora locala 00:30 și stins complet pana la ora 00:55. Acesta pare sa fi fost provocat intenționat,…

- Un barbat din Germania s-a gandit la o metoda inedita de a-și satisface partenera. Medic fiind, acesta a luat o decizie care, din pacate, a dus la moartea partenerei sale. Barbatul și-a pus cocaina pe organul genital, dupa care a rugat-o pe iubita sa sa-i ofere „placerea suprema”.