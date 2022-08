Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de urs brun dezorientat, despre care se crede ca s-ar fi intoxicat dupa ce a mancat o cantitate excesiva de „miere nebuna”, a fost salvat joi in provincia Duzce din nord-vestul Turciei, scrie Reuters . Imaginile suprinse arata cum ursul se clatina in timp ce sta cu burta in sus, in partea din…

- Cargoul Razoni, sub pavilionul Sierra Leone, a plecat din portul ucrainean Odesa la 1 august, pe Marea Neagra, cu 26.000 de tone de porumb la bord, si a acostat duminica in portul Tripoli, in Liban. Termenul de livrare – cinci luni – l-a ”determinat pe cumparator si expeditor sa convina anularea comenzii”,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a confirmat ca livrarile de gaze rusesti catre Turcia vor fi platite in ruble, a informat sambata presa turca, citata de News.ro. „Un aspect pozitiv al vizitei noastre la Soci este acordul nostru cu dl Putin privind rubla. Daca Dumnezeu permite, schimburile noastre…

- La doua zile dupa ce a acceptat sa renunțe la obiecții in privința aderarii Suediei și Finlandei la NATO, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a atras atenția asupra faptului ca țara sa mai poate inca sa blocheze procesul de aderare al celor doua state daca acestea nu indeplinesc așteptarile…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca Suedia a facut pași importanți pentru a indeplini cerințele Turciei pentru aprobarea cererii țarii de a adera la Alianța, scrie The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…