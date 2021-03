VIDEO Un pacient COVID a fugit din spital, cu medicii pe urmele sale Barbatul in varsta de 45 de ani a fost filmat de un trecator in timp ce fugea pe un bulevrad din Londrina, urmarit de angajati ai spitalului. Pacientul a fost oprit in cele din urma si transportat la urgente, cu o masca de oxigen pe fata.Reprezentantii unitatii sanitare au transmis ca barbatul a suferit un atac de panica, pentru ca ii era frica de faptul ca va fi intubat, potrivit stirileprotv.ro. Pacientul a fost consultat de un psiholog si s-a linistit dupa ce (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 arata inca o data hasoul in care se afla sistemul medical din țara noastra. Bolnav de COVID-19, slobozeanul Valentin Catarea a trecut prin clipe de coșmar in timpul internarii la Institutul Național de Pneumoftiziologie «Marius Nasta» din București. Medicii care ar fi trebuit sa-l…

- Autoritațile din China au decis ca testele anale pentru depistarea noului coronavirus sa fie obligatorii pentru toți turiștii care intra in țara. Reprezentanții guvernului susțin ca astfel de teste ofera un grad mai mare de acuratețe in depistarea virusului SARS-CoV-2. Medicii sunt de parere ca testele…

- Un incendiu provocat de explozia unei conducte de oxigen a avut loc intr-un spital cu cinci etaje, la Cernauti, in sud-vestul Ucrainei, soldata cu un mort si un ranit in randul bolnavilor de covid-19, a doua drama de acest fel intr-o ”unitate covid”, in februarie, in aceasta tara, potrivit salvarii,…

- Barbatul de 79 de ani fusese operat la Spitalul din Constanța pentru boala sa cronica și intervenția fusese o reușita.Duminica dimineața, barbatul s-a sinucis, aruncandu-se de la etajul cinci al unitații medicale, conform Mediafax.Medicii care au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor nu au reușit…

- Un echipaj cu medic din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța (SJA) a fost direcționat la Saveni pentru a-l prelua pe acesta și transporta la Urgențe. Din pacate, starea lui era deja foarte grava. „Pacientul prezenta un test rapid Covid pozitiv, cu intoxicație la Paracetamol. A luat timp de mai multe…

- Pacientul a fost internat vineri seara, in stare deosebit de grava și a fost operat imediat, dupa care medicii l-au internat in secția de terapie intensiva non-COVID, potrivit unui post TV. Barbatului i s-a facut un test, insa rezultatul, care s-a dovedit a fi pozitiv, a vebnit abia luni. Practic,…