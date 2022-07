VIDEO: Un oraș din Germania începe să economisească energie – Stinge luminile și oprește chiar și fântânile Augsburg este unul dintre numeroasele orașe germane care au redus luminile și au oprit fantanile. Germania depinde de gazul rusesc, iar razboiul din Ucraina a redus aprovizionarea. Este o noapte de vara in orașul bavarez Augsburg, dar fațadele istorice ale pieței nu sunt iluminate, iar strazile sunt intunecate și liniștite. Germania este puternic dependenta de gazul rusesc, iar Augsburg este unul dintre multele orașe care au luat masuri de economisire a energiei ca raspuns la scaderea livrarilor de gaz rusesc și pentru a se pregati pentru o eventuala intrerupere totala. In intreaga Europa, țarile… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

