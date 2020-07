Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit, iar altele au fost ranite dupa ce o macara s-a prabusit, miercuri dupa-amiaza, pe mai multe case, in Londra, informeaza postul Sky News si agentia Reuters, citate de Mediafax.

- Cel putin 22 de politisti au fost raniti si patru persoane au fost arestate in cursul noptii de miercuri spre joi dupa o petrecere de strada ilegala in sud-vestul Londrei, a informat Politia Metropolitana, in timp ce purtatorul de cuvant al premierului Boris Johnson a spus ca violenta impotriva politiei…

- Paisprezece politisti au fost raniti in timpul demonstratiilor care au avut loc sambata in centrul Londrei, in semn de solidaritate cu miscarile de protest din Statele Unite, a anuntat Cressida Dick, sefa politiei din capitala britanica, citat de Reuters.Agresiunile au fost „socante si complet…

- Protestatarii britanici care au manifestat sambata impotriva rasismului au avut scurte confruntari cu politia londoneza, dupa ce mii de oameni s-au adunat in centrul Londrei pentru a-si exprima furia impotriva brutalitatii politiei dupa uciderea americanului de culoare George Floyd in Minneapolis,…

- Confruntari intre manifestanti si agenti de politie au avut loc, miercuri dupa-amiaza, in centrul Londrei, in cursul protestului fata de moartea unui afro-american in Statele Unite, relateaza agentia Reuters si postul Sky News.

- Sute de persoane au manifestat duminica la Londra, Berlin, la Copenhaga in semn de solidaritate cu manifestatiile din SUA legate de moartea unui afro-american de 46 de ani aratat intr-o inregistrare video asfixiat sub genunchiul unui politist alb la Minneapolis, potrivit Reuters si AFP, anunța AGERPRES.Manifestantii…

- Negociatorul Uniunii Europene pentru viitoarea relatie cu Regatul Unit, Michel Barnier, a deplans vineri lipsa unor ''progrese tangibile'' la finalul celei de-a doua runde de discutii cu reprezentantii Londrei, transmit AFP, Reuters si dpa. ''Obiectivul pe care…