Video: Un moldovean răzbună FC Porto! CHIȘINAU, 31 oct – Sputnik. Gazdele s-au impus prin golurile lui Dor Jan (11), Stephen Antunes (43) si Bruno Costa (59-penalty), in timp ce pentru ”dragoni” au marcat Sergio Oliveira (45 penalty) si Otavio (78). FC Porto, care va infrunta marti, pe teren propriu, formatia Olympique Marseille in Liga Campionilor, risca acum sa piarda contactul cu marea sa rivala Benfica Lisabona, invingatoare in toate cele cinci partide disputate de la debutul actualei editii de campionat si care se poate distanta la opt puncte de echipa lui Sergio Concecao in cazul unui nou succes, luni, in partida cu… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

