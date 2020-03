Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Interne Horst Seehofer a refuzat luni sa stranga mana cancelarului german Angela Merkel, in contextul in care epidemia noului coronavirus se extinde in tara, in care se inregistreaza de-acum 150 de cazuri confirmate, relateaza AFP.

- Ministrul de interne german a refuzat luni sa-i stranga mana cancelarului german Angela Merkel, in contextul in care epidemia declansata de noul coronavirus se raspandeste in Germania, unde au fost confirmate deja 150 de cazuri, informeaza Agerpres care citeaza France Presse.In timp ce Angela Merkel…

- Ministrul de interne german a refuzat luni sa-i stranga mana cancelarului german Angela Merkel, in contextul in care epidemia declansata de noul coronavirus se raspandeste in Germania, unde au fost confirmate deja 150 de cazuri, informeaza France Presse. In timp ce Angela Merkel i-a intins mana lui…

- A fost confirmat primul caz de infectare cu Covid-19 in Olanda. Un pacient care a calatorit recent in Italia a fost infectat cu coronavirus, relateaza institutul olandez pentru Sanatate Publica si Mediu (RIVM). De asemenea, a fost depistat primul caz de COVID-19 si in Irlanda de Nord.

- Extremismul de dreapta reprezinta cea mai mare amenintare de securitate din Germania, a declarat vineri ministrul german de Interne, Horst Seehofer, anuntand suplimentarea prezentei fortelor de ordine in intreaga tara, dupa atacul armat soldat cu noua morti, potrivit Mediafax."Atacul comis…

- Atacurile comise in aceasta saptamana in orasul Hanau (centrul Germaniei) au fost unele teroriste cu o motivatie rasista, a afirmat vineri ministrul federal german de interne Horst Seehofer, citat de dpa. ''Crimele de la Hanau sunt in mod clar un atac terorist motivat de rasism'', a…

- Germania isi propune sa isi axeze viitoarea presedintie a Consiliului Uniunii Europene, in al doilea semestru al anului, pe politica europeana de azil si pe schimbul de informatii intre autoritatile din domeniul securitatii, a declarat ministrul de interne Horst Seehofer, in prima zi a Congresului…

- Germania isi propune sa isi axeze viitoarea presedintie a Consiliului Uniunii Europene, in al doilea semestru al anului, pe politica europeana de azil si pe schimbul de informatii intre autoritatile din domeniul securitatii, a declarat ministrul de interne Horst Seehofer, in prima zi a Congresului European…