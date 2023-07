Stiri pe aceeasi tema

- Un japonez, supranumit „Toco”, apare intr-un videoclip - vizualizat de peste 3,9 milioane de ori in zece zile pe YouTube - iesind pentru prima oara in strada deghizat intr-un caine border collie pentru a descoperi reactia canilor, prudenti, care „miros” inselatoria, si a oamenilor.

- Seful gruparii paramilitare ruse Evgheni Prigojin apare miercuri intr-o inregistrare video in care-si saluta combatantii, in Belarus, prima aparitie de la rebeliunea efemera de la 24 iunie, relateaza CNN.”Bine ati venit, baieti! Sunt fericit sa va salut pe toti. Bine ati venit pe pamant belarus!…

- Actrița Monica Bellucci și regizorul Tim Burton au fost surprinși in obiectivele fotografilor in timp ce se aflau la o intilnire la Londra. Despre acest lucru relateaza Daily Mail, postind imagini respective. Monica Bellucci, in virsta de 58 de ani, și Tim Burton, in virsta de 64 de ani, s-au ținut…

- Kate Middleton a facut senzație odata cu apariția ei pe terenul de tenis de la Wimbledon. Mai mult decat atat, Prințesa de Wales a avut ocazia de a iși pune talentul la incercare in fața unuia dintre cei mai mari campioni din istoria turneului: Roger Federer, potrivit click.ro. Cei doi apar in videoclipul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut luni prima sa aparitie publica dupa revolta mercenarilor din gruparea Wagner, adresandu-se, intr-o inregistrare video difuzata de Kremlin, in cadrul unui forum dedicat industriei si tineretului, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- In prima sa aparitie publica dupa anuntul privind inculparea sa penala in ancheta privind documentele clasificate gasite la locuinta din Mar-a-Lago, Florida, fostul presedinte american Donald Trump si-a intensificat, sambata, atacurile la adresa Departamentului de Justitie al SUA, relateaza Reuters,…