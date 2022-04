Un incendiu de padure, stimulat de vanturi puternice, a distrus zeci de locuinte in orasul montan Ruidoso din statul american New Mexico si a continuat sa arda miercuri in mai multe zone rezidentiale, au anuntat oficialii locali americani, relateaza DPA.

