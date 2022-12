VIDEO. Un gazoduct din Rusia care trece prin Ucraina a explodat. Cel puțin trei oameni au murit O explozie s-a produs, marți, la gazoductul de export Urengoi – Pomari – Ujgorod, care pleaca din Rusia, din nord-vestul Siberiei, și trece prin Ucraina. In urma exploziei, trei persoane si-au pierdut viața, iar o a patra a fost ranita, au anunțat responsabili locali, citați de presa rusa. Responsabili locali au indicat pe Telegram ca […] The post VIDEO. Un gazoduct din Rusia care trece prin Ucraina a explodat. Cel puțin trei oameni au murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat un nou tir de rachete asupra unor ținte din Ucraina, pentru a opta oara in opt saptamani, scrie BBC. Rusia a lansat bombardamente peste noapte in regiunea Zaporojie, potrivit lui Oleksandr Starukh, șeful administrației militare regionale din Zaporojie. Loviturile au provocat pagube infrastructurii…

- Prelungirea razboiului dus impotriva Ucrainei și creșterea inevitabila a numarului de victime aduce perspectiva unei infrangeri militare pentru Rusia, ceea ce va avea consecințe fatale pentru sistemul de putere de la Kremlin. O serie de analize facute de observatori cu surse in cercurile de putere arata…

- Treisprezece persoane au murit intr-un incendiu izbucnit intr-un club de noapte din orașul Kostroma, situat la aproximativ 300 de kilometri de Moscova, au anunțat sambata autoritațile locale, potrivit de AFP. „Potrivit primelor informații, 13 persoane au murit in incendiu”, a declarat guvernatorul regional…

- Treisprezece persoane au murit intr-un incendiu izbucnit intr-o cafenea rusa din orașul Kostroma, situat la aproximativ 300 de kilometri de Moscova, au anunțat sambata autoritațile locale, potrivit de AFP. „Potrivit primelor informații, 13 persoane au murit in incendiu”, a declarat guvernatorul regional…

- Anatoli Karpov a cerut ca Rusia sa incheie razboiul din Ucraina și, acum, se afla in coma, la spital, dupa ce a suferit mai multe rani grave la cap. De la inceputul razboiului, mai mulți ruși au murit in condiții suspecte sau au fost victimele unor accidente dubioase. Anatoli Karpov, in varsta de 71…

- Un oficial rus de rang inalt a declarat joi ca Rusia a impiedicat un atac ucrainean asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, informeaza Reuters. Ucraina și Rusia se acuza reciproc de bombardarea celei mai mari centrale nucleare din Europa. Forțele ucrainene „continua…

- Elon Musk, cel mai bogat om al Planetei, continua seria declarațiilor controversate despre razboi. Acum, el și-a exprimat crezul potrivit caruia, Rusia va folosi arme nucleare in cazul in care va pierde Peninsula Crimeea, potrivit RollingStone. Elon Musk a dat voalat de ințeles ca Ucraina ar trebui…

- Elon Musk a fost aspru criticat dupa ce a propus ca Rusia sa pastreze Crimeea. De asemenea, cel mai bogat om din lume a facut mai multe propuneri pentru pacea dintre Ucraina și Rusia. Miliardarul Elon Musk a publicat pe rețelele de socializare un sondaj in care le cere urmaritorilor sai sa voteze pentru…