Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare video care a fost ținuta secreta timp de mai bine de doi ani de zile arata cum un polițist lovește un barbat de culoare de 18 ori cu lanterna - un atac despre care omul legii spune ca este o tactica aprobata in care este produsa durere in puncte cheie pentru a putea prelua controlul,…

- Politistii din Olt cauta un barbat, in varsta de 47 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Polițiștii din cadrul Politiei municipiului Slatina au fost sesizați de o femeie din localitate, cu privire la faptul ca, la data de 14 iulie, in intervalul orar 9.00 – 15.00, fiul…

- Targumureșeanul Raul Baciuț a postat imaginile exploziei de la Azomureș, filmate de o camera de supraveghere, imediat dupa producere Un barbat din Targu Mureș a gasit, pe camerele de supraveghere, chiar momentul in care combinatul Azomureș explodeaza. „Sincer sa fiu, am auzit o bubuitura și un vuiet…

- Un barbat a fost ucis, iar fiica acestuia a fost violata de un barbat care a intrat in locuinta lor din comuna constanteana Corbu in cursul noptii de joi spre vineri, dupa care a fugit. Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, fapta a avut loc intr-o locuinta…

- Percheziții de amploare ale procurorilor DIICOT in mai multe judete din sudul si vestul tarii. Vizat ar fi și șeful Poliției de Frontiera Mehedinți, comisarul Sorin Coman, susțin surse judiciare. Procurorii DIICOT – Structura Centrala au descins miercuri dimineata, impreuna cu ofiteri DGA, pentru destructurarea…

- La data de 21 iunie a.c., orele 09:00 polițiștii din cadrul Poliției orașului Draganești-Olt, au fost sesizați de o femeie, cu privire la faptul ca, numitul URLAN IULIAN, de 66 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul sau din orașul Draganești-Olt, in data de 19 iunie și nu a mai revenit. Semnalmente:…

- *L-AȚI VAZUT?* La data de 14 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Urlați, au fost sesizați de catre o femeie, despre faptul ca fiul sau, MIHAI MARIAN, in varsta de 45 de ani, domiciliat in orașul Urlați, a plecat in mod voluntar de la domiciliu in data de 12 iunie fara a se mai intoarce.Semnalmente:…

- Anchetatorii care au sapat sub casa unui criminal in serie, la marginea orașului Mexico, au gasit pana acum 3.787 de fragmente de os care par sa aparțina a numai puțin de 17 victime. Suspectul, in varsta de 72 de ani, identificat de procurori ca „Andres”, a fost macelar, potrivit The Guardian . Procurorii…