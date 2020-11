VIDEO Ultimele două secțiuni ale noului pod de la Vadu Pașii, ridicate pe poziții Noul pod peste raul Buzau prinde contur. Macarale uriașe ridica pe piloni ultimele doua tabliere grele de cateva zeci de tone. Se lucreaza susținut la ultimile secțiuni ale tablierului noului pod de la Vadu Pașii. Ultimele doua tabliere sunt montate zielele acestea pe pozții cu macarale de mare capacitate, intr-un efort susținut al contructorului pentru finalizarea caii rutiere. La noul pod de la Vadu Pașii se fac lucrari complexe de montaj la cele doua tronsoane metalice ale podului care sunt ridicate pe pilonii dinspre localitatea Vadu Pașii. Primele trei tronsoane metalice ale podului au fost… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

