Ucraina a deschis o ancheta pentru crime de razboi in cazul unei presupuse executii de catre fortele ruse a trei prizonieri de razboi ucraineni, a anuntat miercuri procuratura generala, iar trupele de asalt aeropurtate ale Ucrainei au confirmat joi ca cei trei militari erau parasutisti ai uneia dintre brigazile acestei forte, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

Autoritatile au declarat ca incidentul a avut loc in aceasta luna in apropierea satului Robotine, in sud-estul regiunii Zaporojie, si a fost surprins intr-o inregistrare video care a circulat online.

Inregistrarea pare sa arate…