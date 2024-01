VIDEO - TV NEWS BUZAU

Stiri pe aceeasi tema

- In editia din 11 ianuarie 2023 a emisiunii “Omul zilei” de la TV News Buzau, Gabriela Bonciu l-a avut ca invitat pe Traian Dragan, politist local. Tema intalnirii –“ Culisele sigurantei, Confesiunile unui Politist local", i-a dat posibilitatea realizatoarei sa discute despre mai multe aspecte din viata…

- O emisiune model despre femei si frumusete - "OMUL ZILEI", cu Gabriela Bonciu - "Secretele unui make up perfect" invitata: Gyu' Georgiana - make-up artist. In platoul TV News Buzau, Gabriela a reusit sa poarte o discutie despre tendinte si modele de machiaj si nu numai… amanunte, in materialul VIDEO…

- O lectie de viata cu stil, munca si muzica…s-a consumat la TV News Buzau , in cadrul emisiunii “Omul zilei”, cu Gabriela Bonciu si Monica Ioana. Subiectul – generos: “Hairstyling, motoare, andrenalina ai un suflet de femeie!”.

- Penitenciarul Arad este partener al Asociației Ingeri pentru Suflete in campania umanitara de Craciun „Impreuna pentru o lume mai buna”. Campania reunește proiectele de suflet ale... The post Penitenciarul Arad și Asociația Ingeri pentru Suflete lanseaza campania umanitara de Craciun „Impreuna pentru…

- Ce este “dezvoltarea personala” si cum se practica? Posibile raspunsuri in emisiunea Gabrielei Bonciu - “Omul zilei”, de la TV News Buzau,. Invitatul special – Theo Strezoiu, coach dezvoltare personala.

- In editia de joi 16 noiembrie 2023 a emisiunii “Omul zilei” de la TV News Buzau, Gabriela Bonciu a adus in atentia publicului un subiect din ce in ce mai interesant - "Yoga - uniunea dintre corp, minte și spirit". Invitatele din platou - Mirela Gheorghe- instructor Yoga și Mirela Petre- Terapeut medicina…

- In editia de joi 2 noiembrie 2023 a emisiunii “Omul zilei” de la TV News Buzau, Gabriela Bonciu a avut-o ca invitat pe Elena Stan bioterapeut si psiholo. Subietul a fost interesant si captivant - "Traumele copilariei - traume de durere și de iubire".

- In editia de joi 26 octombrie 2023 a emisiunii “Omul zilei” de la TV News Buzau, Gabriela Bonciu a avut-o ca invitat pe Florenta Bolache, psiholog. Tema a fost de actualitate si cu mare impact in societatea civila - "Depresia...boala societații moderne!".