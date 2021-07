VIDEO Turcia: Mii de pui de flamingo găsiţi morţi într-un lac ale cărui ape au fost exploatate Aproape 1.500 de pui de flamingo au fost gasiti morti saptamana aceasta intr-un lac din provincia Konya, in centrul Turciei, ale carui ape au fost exploatate pentru lucrari de constructie care au redus astfel hrana faunei salbatice, relateaza miercuri EFE. Corpurile inerte a mii de pui de flamingo, recent iesiti din gaoace, au aparut miercuri pe apele lacului Tuz, al doilea ca marime din Turcia, in imagini luate cu drona si transmise de postul HalkTv. "Natura are un echilibru. Daca se foloseste apa in exces pentru a construi, fara se tina seama de acest echilibru, sursele de hrana se diminueaza",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

