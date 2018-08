Focuri de arma au fost trase dintr-o mașina catre ambasada Statelor Unite din Ankara. Atacul a dus doar la spargerea unor geamuri, nu au fost raportate victime, transmite televiziunea CNN Turk, citata de Reuters.



Jurnalistul turc Soylu Ragip scrie, pe Twitter, ca atacatorii au vizat cabina paznicilor reprezentanței diplomatice și ca poliția cauta deja mașina de culoare alba din care s-a tras.





Video from outside the US Embassy in Ankara immediately after shots fired.



You can see the bullet hit the security guard cabin and bullet shell on the ground (Credit; IHA) pic.twitter.com/D9KGpDQ72Y

—…