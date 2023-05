Stiri pe aceeasi tema

Trupa americana Aerosmith a anuntat un turneu de adio dupa mai mult de cinci decenii impreuna, informeaza BBC, citat de news.ro.Trupa este cunoscuta pentru hituri precum Dream On, Walk This Way si I Don't Want To Miss A Thing.

- La finalul saptamanii trecute s-au desfasurat turneul semifinal 1 la categoria minivolei, Salajul fiind reprezentat in aceasta faza de Academia de Volei „Marius Lazar”. Micii voleibalisti pregatiti de Marius Lazar au fost repartizati in Seria D, alaturi de LPS Bihorul Oradea, CSS Bega Timisoara si CSS…

- Carlos Alcaraz l-a invins duminica seara la Miami Open pe sarbul Dusan Lajovic cu 6-0 7-6(5) pentru a-și menține șansele de a-și apara titlul la turneul din Florida.Spaniolul a caștigat turneul de la Indian Wells și a trecut din nou pe prima poziție in clasamentul mondial saptamana trecuta și a continuat…

- Botoșaniul a gazduit, la finalul saptamanii trecute, etapa de zona RO1 rezervata handbalistelor junioare 4 din zona Moldovei. Desfașurata in organizarea Asociației Județene de Handbal Botoșani, reprezentata de președintele Catalin Ungureanu , in parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv din localitate,…

- Jandarmii brileni vor asigura msurile de ordine public la Turneul de handbal feminin Carpai Niro competiie care se va desfura în perioada 2 &ndash 4 martie 2023 la Sala Polivalent Danubius din municipiul Brila. La competiie vor participa echipele de junioare ale României Norvegiei Ungariei...

- Turneul final al Cupei Romaniei la baschet feminin, ediția 2022-2023, se va desfașura in aceste zile, la Sf. Gheorghe, in Modena Sepsi Arena. Printre protagonistele... The post Drum facil pana in finala Cupei Romaniei, pentru baschetbalistele Aradului. Tg. Secuiesc, rivala de sambata, din sferturile…

Jucatoarele romane de tenis Jaqueline Cristian si Irina Bara au debutat cu victorii, miercuri, la turneul ITF de la Altenkirchen (Germania), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari.

- In weekendul 4-5 februarie 2023, in organizarea Asociației Club Marc Tenis din Cluj Napoca, s-a desfașurat la Cluj Napoca, „Cupa Marc Tenis” competiție din cadrul turneelor naționale – Tenis 10, competiție la care au participat peste 50 de sportivi din toate colțurile țarii. Sportivul cugirean Robert…