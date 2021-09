Stiri pe aceeasi tema

- Trenul Connecting Europe Express, un tren simbolic, va traversa Europa timp de o luna, intr-o calatorie ce va debuta in Lisabona, pe data de 2 septembrie, si se va incheia pe 7 octombrie, la Paris. Trenul va parcurge peste 20.000 de kilometri si va ajunge si in Romania, pe 17 septembrie. Avand in vedere…

- Trenul Connecting Europe Express ajunge in Romania pe 17 septembrie Comisia Europeana a anuntat astazi ca un tren simbolic numit Connecting Europe Express urmeaza sa traverseze Europa timp de mai bine de o luna, având în vedere ca anul 2021 a fost desemnat ca fiind "anul cailor ferate".…

- Familia regala a anunțat miercuri, decesul Arhiducesei Maria Magdalena a Austriei, ultima fiica a Principesei Ileana a Romaniei. Verișoara a Regelului Mihai I, nepoata a Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, aceasta s-a stins din viața la varsta de 81 de ani. Potrivit Casei Regale, fiica a Principesei…

- Familia Regala anunta decesul arhiducesei Maria Magdalena a Austriei, fiica principesei Ileana si afirma ca aceasta reprezinta „o grea pierdere pentru intreaga Familie”. „Familia Regala a aflat cu mare tristete vestea trecerii la cele vesnice a Altetei Sale Imperiale si Regale Arhiducesa Maria Magdalena…

- Arhiducele Dominic de Habsburg ramane, de miercuri, singurul proprietar al Castelului Bran, dupa moartea surorii sale, arhiducesa Maria Magdalena a Austriei (foto dreapta), conform unui anunț al familiei regale. Din iunie 2009, Castelul Bran a intrat pe deplin in posesia mostenitorilor principesei Ileana:…

- Familia Regala a Romaniei transmite miercuri ca a incetat din viața Alteța Sa Imperiala și Regala Arhiducesa Maria Magdalena a Austriei. Fiica a Principesei Ileana a Romaniei și a Arhiducelui Anton al Austriei, Maria Magdalena s-a nascut la 2 octombrie 1939, la Castelul Sonnberg din Austria. Alaturi…

- Arhiducesa Maria Magdalena a Austriei, fiica principesei Ileana a Romanei și a Arhiducelui Anton al Austriei, a murit la varsta de 82 de ani.Mama Arhiducesei Maria Magdalena a Austriei, Principesa Ileana a Romaniei a fost fiica cea mica a Regelui Ferdinand I al Romaniei și a Reginei Maria, dobandind…

- • Pana la Primul Razboi Mondial, devenise al doilea mare nod feroviar dupa București • In Gara Ploiești Sud s-au desfașurat ceremonii de intampinare a tuturor regilor Romaniei, dar și a altor suverani straini • „Daca liniile de cale ferata ocoleau o așezare, aceasta era pur și simplu condamnata la izolare”…