- Oamenii legii au depistat obiecte periculoase la protestatari din centrul Capitalei si produse pirotehnice in corturi. Mai mult, poliția spune ca protestul de ieri s-a desfasurat cu mai multe incalcari, printre care blocarea intenționata a traseului prin instalarea corturilor pe

- Mai multe persoane care au venit la protestele Partidului „Șor” din centrul Chișinaului au incercat sa instaleze, din nou, corturi pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant din capitala și sa blocheze benzile de circulație, insa au fost stopați de poliție, potrivit Ziarul de Garda. 2 oamei au fost reținuți…

- Haos in centrul Capitalei. Dupa ambuteiajele infernale de luni dimineata, oamenii legii au intervenit in forta si au evacuat in jur de 100 de corturi instalate de protestatarii Partidului "SOR" pe bulevardul Stefan cel Mare.

- Poliția Naționala a intervenit in aceasta dimineața in forța și a evacuat corturile instalate de protestatari in perimetrul bulevardului Ștefan cel mare și Sfint, ce cuprinde Parlamentul și Președinția, iar traficul rutier a fost reluat. Duminica, 9 octombrie, protestatarii aduși la manifestația din…

- „Maia Sandu, pe langa toate celelalte defecte pe care le are, mai este și sadica. A dat indicații ilegale poliției ca sa le ia oamenilor, care au decis sa ramana pe noapte sa protesteze fața de guvernare, corturile și sacii de dormit”. Despre aceasta a anunțat liderul Partidului „Șor”, Ilan Șor, intr-o…

- In satul Domulgeni, raionul Florești, a fost inregistrat un focar de de pesta porcina africana la porci domestici gospodarie nonprofesionala. Astfel, in gospodarie erau intreținute patru porcine. Probele au fost testate pozitiv de Laboratorul National de referinta al Republicii Moldova pentru pesta…

- O inițiativa legislativa menita sa imbunatațeasca activitatea Zonelor economice libere (ZEL) va fi propusa pentru examinare in plenul Parlamentului. Comisia economie, buget și finanțe a aprobat raportul la proiectul de modificare a Legii cu privire la zonele economice libere, Legii privind autorizarea…