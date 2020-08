Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a fost de acord, joi, cu introducerea pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de guvern a doua proiecte de hotarare privind transmiterea unor suprafete de padure din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public…

- Centrul Cultural Multifuncțional al Seniorilor Iași, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iași și reprezentanți ai societații civile au organizat vineri, 14 august, dezbaterea cu tema „Seniorii – resurse de valori umane pentru comunitate”. La evenimentul care a avut loc in Sala „Vasile Pogor” a Palatului…

- Programul ”Casa Eficienta Energetic” incepe pe 15 septembrie, a anuntat miercuri ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, care precizeaza ca 9.000 de proprietari isi vor putea eficientiza energetic locuintele

- Proprietarii de case din Romania pot depune, incepand cu 15 septembrie, cereri de finantare pentru a-si eficientiza energetic imobilele. Ei pot primi pana la 15.000 de euro prin programul „Casa Eficienta Energetic”, a anuntat miercuri ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. „Casa Eficienta…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan și-a exprimat preocuparea pentru protejarea oamenilor și a bunurilor prin diminuarea riscului de inundații și de alunecari de teren. In acest context, parlamentarul sucevean s-a adresat ministrului Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, caruia i-a adresat ...

- Premierul Ludovic Orban si ministrului Mediului, Costel Alexe, au discutat, joi, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Asociatiei Industriei Lemnului - Prolemn, referitor la administrarea "corecta si durabila" a padurilor, precum si la "sistemul de trasabilitate si certificare a provenientei legale…

- Romsilva a plantat peste 27 milioane de puieti forestieri in campania de impaduriri de primavara. Campania de impaduriri de primavara s a desfasurat in cadrul proiectului "O padure cat o tara" initiat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si derulat sub inaltul patronaj al Presedintiei Romaniei.Peste…