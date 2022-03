Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii cu varste de 9, respectiv 13 ani au fost loviti, duminica, de un autoturism condus de un tanar in varsta de 17 ani, copilul de 13 ani suferind leziuni grave. Accidentul a avut loc pe aerodromul din apropierea localitatii Silistea Gumesti, din judetul Teleorman, iar Politia face cercetari cu…

- Accident grav in județul Teleorman. Doi copii aflați pe marginea drumului au fost loviți de un autoturism care ar fi participat la o cursa ilegala de mașini. Una dintre victime, de 12 ani, este in stare grava și a fost transportata cu elicopterul la spital, scrie realitatea. Un copil de 12 ani a fost…

- Doi copii cu varste de 9, respectiv 13 ani au fost loviti, duminica, de un autoturism condus de un tanar in varsta de 17 ani, copilul de 13 ani suferind leziuni grave. Accidentul a avut loc pe aerodromul din apropierea localitatii Silistea Gumesti, din judetul Teleorman, iar Politia face cercetari…

- Doi copii cu varste de 9, respectiv 13 ani au fost loviti, duminica, de un autoturism condus de un tanar in varsta de 17 ani, copilul de 13 ani suferind leziuni grave. Accidentul a avut loc pe aerodromul din apropierea localitatii Silistea Gumesti, din judetul Teleorman, iar Politia face cercetari cu…

- Doi copii, cu varste de 9 si 12 ani, au fost accidentati, duminica, la Silistea Gumesti, la o cursa ilegala de masini, cel care a produs incidentul fiind un tanar de 17 ani care a scapat masina de sub control, informeaza IPJ Teleorman. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un copil de 12 ani a fost ranit grav și a fost transportat la București cu un elicopter SMURD, iar altul, de 9 ani, a fost ranit la picior dupa o cursa ilegala de mașini, desfașurata pe fostul aerodrom din localitatea Siliștea Gumești, județul Teleorman, potrivit totalimpact.ro .Șoferul care a provocat…

- O mașina inmatriculata in Ucraina, care transporta cetațeni ucraineni, a fost implicata intr-un accident rutier, sambata dimineața, in județul Neamț. Accidentul rutier a avut loc in jurul orei 6.30, pe raza comunei nemțene Dulcești. La volan se afla o femeie in varsta de 47 de ani. Aceasta a fost transportata…

- Un politist din Alexandria este cercetat penal dupa ce a furat masina unei societati comerciale, autoturismul dar disparut de firma fiind gasit in localitatea Nanov. Cand l-au gasit, politistii au constatat ca barbatul consumase alcool si substante psihoactive. ”La data de 29 ianuarie a.c., politistii…