Stiri pe aceeasi tema

Cel putin cinci persoane au murit si peste 20 au fost ranite in explozia, sambata, a centralei de oxigen a unei uzine siderurgice din apropierea orasului portuar Chittagong din Bangladesh, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.

Cel putin 29 de persoane au murit si peste 85 au fost ranite cand un tren de pasageri care transporta peste 350 de persoane s-a ciocnit cu un tren de marfa, marti seara, cu putin inainte de miezul noptii, in Tempi, in centrul Greciei, in apropiere de orasul Larissa, a anuntat serviciul de pompieri…

Bilanțul victimelor ciclonului Gabrielle din Noua Zeelanda a urcat duminica la 11 morți, in timp ce mii de persoane sunt inca date disparute la o saptamana dupa ce furtuna a lovit nordul țarii, transmite Reuters.

Patru persoane au murit in capitala Maputo si 14.000 au fost evacuate in Mozambic din cauza inundatiilor grave provocate de ploile abundente din sudul tarii, a anuntat sambata Institutul National pentru Gestionarea Dezastrelor (INGD), relateaza AFP.

Cel putin 24 de persoane, printre care haitieni, au murit sambata dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut de pe o faleza dintr-un motiv necunoscut in regiunea Piura, la nord de Lima, potrivit politiei, care a anuntat initial 25 de decese, informeaza AFP si EFE.

Ucraina a fost joi tinta unor noi bombardamente grele din partea fortelor ruse, soldate cu cel putin 11 morti si 11 raniti, care au cauzat, de asemenea, pene de curent, transmite AFP, citat de Agerpres.

Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat starea de urgența in statul California, in condițiile in care ultima dintr-o succesiune de furtuni a provocat inundații puternice in regiuni deja inundate și a amenințat cu caderi de zapada de pana la doi metri.

Saptesprezece persoane au murit si 22 au fost ranite intr-un accident de circulatie in provincia Jiangxi, din estul Chinei, duminica, a informat presa de stat, citata de AFP, scrie News.ro.