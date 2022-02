Politistii de frontiera, din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Halmeu, au confiscarii aproximativ 500 pachete cu tigari care au fost aduse din tara vecina, cu drona. Doi cetateni romani care primisera si urmau sa depoziteze tigarile sunt cercetati pentru contrabanda. Potrivit Poliției de Frontiera, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Halemu – județul Satu […] The post VIDEO/ Țigari de contrabanda, trecute din Ucraina in Romania cu drona appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .