Video Thriller-ul „Corona”, primul film despre Covid-19, va fi lansat în curând Primul film despre coronavirus, intitulat sugestiv „Corona”, va fi lansat in cateva saptamani. Pelicula, de 63 de minute, spune povestea a șapte persoane blocate intr-un lift și haosul creat atunci cand cineva stranuta și toata lumea realizeaza ca persoana respectiva ar putea avea coronavirus . „Ideea mi-a venit la inceputul lunii ianuarie, cand inca mai era cunoscut drept «virusul din China» sau virusul din Wuhan. Ma aflam intr-un lift și citeam in ziar despre acest virus. Atunci mi-am zis ca trebuie sa fac un film intr-un lift. Nu stiam ca va capata asemenea amploare. Am facut filmul… Am terminat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un sistem local de aplicații pentru casatorie, gazduit de platforma tehnologica chineza Alipay, a inregistrat o creștere de 300% a traficului, potrivit unei postari oficiale pe site-ul chinez de microblogging Weibo. Numarul mare de accesari a dus la blocarea temporara a site-ului. De asemenea,…

- Pandemia de coronavirus care a cuprins lumea a pornit dintr-o piața insalubra de animale din orașul Wuhan.China a decis sa schimbe legislația in domeniul animalelor și sa specifice clar care sunt pentru consum și care nu, care pot fi comercializate in acest scop și care nu, a notat 9news. Virusul COVID-19…

- Pandemia de coronavirus a cuprins intreaga Europa, dupa ce Covid-19 a patruns penru prima data in Italia. Virusul a aparut in China, orașul Wuhan fiind cel mai afectat inițial. In doar 30 de zile, regiuni din Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, numara mii de morți și zeci de mii de cazuri de…

- Pandemia de coronavirus care pus stapanire pe intreaga lume este motiv de cearta intre China și Statele Unite ale Americii. Oficialii asiatici susțin ca ar fi vorba de un complot al americanilor și ca virusul iși are originea in SUA. Deși la inceput s-a spus ca originea COVID-19 este intr-o piața din…

- Bilantul epidemiei provocate de noul coronavirus a ajuns miercuri la 1.113 de morti, in China continentala, unde maladia a aparut in luna decembrie in orasul Wuhan (centru). Virusul, denumit acum oficial de catre OMS "Covid-19" a infectat 44.653 de persoane in China continentala, potrivit autoritatilor…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti numele oficial dat noului coronavirus care a provocat o epidemie in orasul Wuhan din China. Noul coronavirus va fi numit „COVID-19” (Corona Virus Desease – anul 2019). OMS a activat Echipa ONU pentru managementul crizei si a organizat o reuniune…

- Medicul chinez Li Wenliang, care s-a confruntat cu autoritatile pentru ca a lansat un avertisment precoce cu privire la epidemia provocata de noul coronavirus si care s-a infectat, se afla in stare critica vineri, a anuntat Spitalul Central din Wuhan dezmintind informatiile din presa privind moartea…

- O familie din Emiratele Arabe Unite, venita din Wuhan, a fost diagnosticata cu noul coronavirus, a anunțat miercuri ministerul sanatații din EAU, potrivit Reuters.Este primul caz cu noul coronavirus chinez confirmat în Emirate, un nod de transport aerian major, aeroportul din Dubai fiind…