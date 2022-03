VIDEO Test Drive Volkswagen e-up! Merită în 2022? Volkswagen e-up! e o mașina mica, dar spațioasa, are baterie mare și autonomie buna, putere de incarcare ridicata și un preț avantajos. Toate aceste elemente fac din e-up! principala alternativa la Dacia Spring, iar faptul ca producția lui e-up! continua și in 2022 este o veste buna pentru cei care cauta o mașina electrica accesibila. Iata, așadar, un test drive cu Volkswagen e-up! in urma caruia sa aveți o idee mai clara despre cum este acest model și daca merita el in 2022. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pareri Volkswagen Arteon. Merita sau nu sa dai peste 30.000 de euro pentru aceasta mașina. Modelul Volkswagen Arteon este la mare cautare datorita aspectului sau placut, dar și al dotarilor, insa prețul este unul rezonabil pentru ce ofera aceasta mașina? Cel mai bun detaliu de design al modelului Volkswagen…

- Potrivit sursei citate, incidentul s-a produs la kilometrul 94 pe sensul Pitesti-Bucuresti.Pompierii din cadrul Detasamentului Bradu au intervenit la fata locului, in jurul orei 5, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD."Ajunsi la locul evenimentului, au constatat ca flacarile…

- O fetita de 7 ani, care se afla pe o trotineta electrica pe DN 24, in judetul Vaslui, a fost lovita de o masina, fiind in stare grava. Victima, intubata, a fost preluata de un elicopter SMURD.

- Evenimentul feroviar s-a petrecut chiar in Gara din Platarești. Pompierii au mobilizat in regim de urgența o autospeciala de descarcerare, un echipaj SMURD, alaturi de acestea au fost trimise și doua ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Calarași.Din primele informații, o persoana este…

- Dacia Spring a terminat 2021 pe locul 14 in Europa ca vanzari, cu 27.569 modele inmatriculate, dintre care peste 3.000 in Romania, depașind in top 15 mașini electrice doar SUV-ul Peugeot 2008. Mașina electrica de buget a Renault a demonstrat ca exista cerere și pentru mașinile electrice mai ieftine,…

- Achiziționarea unui autoturism este un pas foarte important pentru fiecare persoana in parte. Pe langa faptul ca este important sa stabiliți un buget și in ce masura puteți face fața ratelor lunare, trebuie sa va hotarați cu atenție și cu privire la modelul mașinii dorite in funcție de nevoi.

- Andrei Verestiuc l-a pus pe Mircea Bravo sa testeze pe nevazute doua masini electrice: Tesla Model S si Dacia Spring. Cum s-a desfasurat totul vedeti in clipul postat pe YouTube. Mircea Bravo a recunoscut destul de usor modelele. "Ce credeti?!? Are vreo sansa Tesla Model S impotriva colosului Dacia…

- Juriul AUTOBEST, compus din ziaristi din 32 de tari din Europa, a desemnat modelul Spring drept castigator al titlului ”The Best Buy Car of Europe 2022”. Juriul a ales Dacia Spring ca fiind atat cel mai bun, cat si cel mai accesibil vehicul din Europa.