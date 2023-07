VIDEO – TEACA: Doi copii, loviți de mașină pe marginea drumului. Unul dintre copii este resuscitat Un accident rutier grav s-a petrecut cu puțin timp in urma, in Teaca. O mașina a lovit doi copii pe bicicleta, care circulau pe marginea drumului. Unul dintre copii este resuscitat in aceste momente. Se pare ca cei doi copii se aflau pe bicicleta, atunci cand mașina i-a lovit. Autoturismul a ieșit de pe carosabil, aterizand in șanț. „Doi minori care se aflau pe marginea drumului au fost acroșați de un autoturism in localitatea Teaca. Intervin un echipaj de pompieri, un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj de terapie intensiva mobila SMURD și un echipaj SAJ. Din primele informații, unul dintre… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

