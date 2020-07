Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Taylor Swift a anuntat joi ca va lansa la miezul noptii (ora 4:00 GMT) un nou album, intitulat ''folklore'', al optulea material discografic de studio al artistei, informeaza AFP. Albumul va contine 16 titluri, in timp ce editia in format fizic ''de lux''…

- Cantareata americana Taylor Swift a anuntat joi ca, la miezul noptii, va lansa al optulea album de studio al ei, intitulat „Folklore”, anunța news.ro.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, ea a explicat ca albumul este rezultatul anularii planurilor ei pentru anul 2020, intre care un scurt turneu…

- Ea a compus cele 17 piese incluse pe „Folklore" in timpul perioadei de izolare si a colaborat cu Aaron Dessner de la The National, Bon Iver, William Bowery si Jack Antonoff. Joi seara, ea va lansa videoclipul piesei „Cardigan", pe care l-a regizat. Cantareata a precizat ca filmarile au avut loc respectandu-se…

- Cantareața a impartașit dezamagirea ei cu oamenii din mediul online. “Cel mai mult doare atunci cand esti dezamagit de persoana care ai crezut ca nu te va rani niciodata”, a scris Stana, pe rețelele de socializare. „Va doresc sa fiti iubiti si mereu fericiti”, a incheiat Stana Izbașa mesajul, langa…

- Margherita a provocat un accident rutier in dimineața zilei de 23 mai pe o strada din Capitala. La fața locului s-a deplasat imediat un echipaj de poliție, iar cantareața a fost testata atat cu alcooltestul, cat și cu drugtestul. Comportamentul acesteia a trezit suspiciuni oamenilor legii, iar aceștia…

- Cantareata si actrita Barbra Streisand a adus un omagiu membrilor personalului medical, care s-au aflat in prima linie a luptei impotriva coronavirusului. Vedeta le-a dedicat cantecul "You'll Never Walk Alone" pe care l-a postat pe retelele de socializare,

- Cantareata britanica Adele si-a facut reaparitia pe retelele de socializare pentru a le multumi celor care au felicitat-o marti pentru implinirea a 32 de ani si, mai ales, angajatilor din serviciile esentiale in contextul pandemiei de COVID-19, relateaza EFE. Intr-un mesaj pe Instagram,…