Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele trei saptamani vor fi operaționalizate la nivel național inca 280 de paturi de terapie intensiva, a declarat miercuri, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, potrivit Agerpres. "In ultimele trei zile, am facut o evaluare la nivel national si in Bucuresti a evolutiei pandemiei si am cautat…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a efectuat astazi, 4 noiembrie 2020, o vizita inopinata in județul Alba. Acesta a avut o intrevedere cu prefectul Nicolae Albu și cu directorul DSP Alba, Alexandru Sinea. „In acest moment sunt 270 de pacienți internați, 16 in terapie intensiva, 8 intubați, 8 extubați.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, la Targu Mures, ca Unitatea de Suport Medical COVID-19, construita prin reamenajarea salii polivalente de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie ''George Emil Palade'', isi va dubla capacitatea la terapie intensiva, dupa…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, ca, in acest moment, sunt locuri la terapie intensiva in Bucuresti, dar capacitatea de ocupare maxima ar putea fi atinsa. "In acest moment sunt locuri, dar sunt capacitati maxime care pot fi atinse in contextul in care nu gestionam bine si aceasta…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, intrebat daca sunt suficiente locuri in prezent la terapie intensiva in Bucuresti, ca in acest moment sunt locuri, insa ar putea fi atinsa capacitatea maxima, de aceea trebuie reanalizata situatia privind terapie intensiva, terapie intermediara si terapie…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca, la nivel national sunt disponibile 67 paturi in Terapie Intensiva pentru copiii bolnavi de coronavirus, 30 dintre ele fiind in Bucuresti, dintre care patru pentru nou-nascuti.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca in prezent in in Bucuresti sunt 30 de paturi ATI pentru copii, din care patru sunt pentru nou-nascuti. La nivel national sunt in jur de 67 de paturi, alte cateva fiind "in evaluare". "Evolutia ne va arata si masurile, poate si restrictive, care…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca se asteapta la scaderea numarului de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dar aceasta nu va fi una rapida, ci treptata, de la o saptamana la alta, informeaza Agerpres."Ne asteptam la o scadere a numarului de cazuri. Nu foarte rapida, dar va…