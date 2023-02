Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 17 ani, numit Muhammet, si un barbat neidentificat au fost salvati in viata de sub daramaturile unui bloc de apartamente din provincia Kahramanmaras din Turcia, marti, dupa aproape 198 de ore de la cutremurul devastator de saptamana trecuta, a relatat postul de televiziune CNN Turk, transmite…

- Mai multe blocuri din Targu Jiu s-au crapat dupa cutremurul de ieri dupa-amiaza. Mai mulți locuitori au postat imagini cu casa scarilor și holurile imobilelor unde domiciliaza. Oamenii se tem ca la un cutremur mai mare iși vor pierde locuințele. In municipiul Targu Jiu, aflat la aproximativ 20 de kilometri…

- Siria a activat Mecanismul de protectie civila al UE la doua zile dupa puternicele cutremure de luni. Anunțul a fost facut miercuri de comisarul european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Janez Lenarcic. El a indemnat statele membre ale blocului comunitar sa ofere o astfel de asistenta,…

- Politia turca a arestat patru persoane pentru mesaje „provocatoare” postate pe retelele sociale in legatura cu seismul de luni, cu o magnitudine de 7,8, care a lovit sud-estul Turciei. Seismul, urmat de replici puternice, a ucis mii de persoane in Turcia si Siria, lasand de asemenea in urma mii de persoane…

- Doua aeronave militare vor decola din Romania spre Turcia, la bord avand medici și materiale de salvare. La intoarcere, una dintre aeronave ii va aduce in țara pe cei zece romani – noua studenți și profesorul coordonator – care au cerut ajutor pentru repatriere. Este vorba despre doua aeronave de transport…

- Sute de oameni fug disperați din orașul ucrainean Herson, dupa ce bombardamentele rusești constante in perioada sarbatorilor le-au facut viața insuportabila, scrie BBC. Atacurile invadatorilor vin dupa mai multe saptamani dupa ce armata ucraineana a reușit sa elibereze orașul. Doar luna trecuta, Herson-ul…

- O furtuna puternica de zapada care a cuprins America de Nord a lasat orașul Buffalo, New York, ca o zona de razboi, a spus guvernatorul statului. Statul New York de vest a inregistrat 28 de decese legate de vreme, potrivit BBC. „Acesta este un razboi cu mama natura și ea ne lovește cu tot ce […] The…

- 227 de persoane au fost arestate in Franta, dintre care 47 la Paris, in timpul incidentelor de dupa finala Cupei Mondiale castigata de Argentina, duminica, impotriva Frantei, a anuntat, luni, Ministerul de Interne. 14.000 de politisti si jandarmi au fost dislocati in toata tara, inclusiv 2.750 la Paris,…