- Poleiul produs de ploaia inghețata și neadaptarea vitezei la carosabilul alunecos au fost o combinație periculoasa pentru cațiva șoferi care, duminica, au fost implcați in evenimente rutiere pe raza județului Buzau. La Galbinași, doua autoturisme au ajuns in șanț dupa ce au derapat pe șoseau acoperita…

- Laurentiu Lapuste, fiul noului comandant adjunct al Politiei Municipale Carei si Andrei Ilies, ambii elevi la Liceul Teoretic Carei au gasit in cursul acestei zile in Piata agroalimentara un portmoneu cu carduri si peste 1.400 lei in el. Acesta se afla cazut sub roata unei masini iar tinerii cu spirit…

- Accident rutier produs in urma cu putin timp la pe varianta, in zona Fabricii de Bere. Din primele datr, in urma coliziunii dintre doua autovehicule, o persoana a fost ranita usor. Politia și Ambulanța se afla la fața locului. Vom reveni!

- Carosabilul umed dar și viteza excesiva i-au dat mari batai de cap unui șofer de 19 ani din Buzau. Tanarul care circula in aceasta seara cu un autoturism Volkswagen pe cel mai mare bulevard din Buzau, a intrat in plina viteza intr-un microbuz plin cu calatori care se pregatea sa intre in stație,…

- Andrea Allocco, managing partner Reply Technology, este de parere ca Romania are un potential imens in ceea ce priveste zona de inovatie si ca jucatorii care acceseaza piata noastra ar trebui sa profite de acestea, nu sa o priveasca ca pe o piata in...

- Poliția din Buzau este in alerta dupa ce un tanar in varsta de 23 de ani și-a injunghiat cu bestialitate unchiul și matușa, pe fondul consumului de droguri. Criminalul este in libertate. Crima s-a petrecut in urma cu puțin timp pe strada Dimitrie Cantemir din municipiul Buzau. Andrei Muscalu, un tanar…

- Un sighetean care a incercat sa sustraga bunuri dintr-o societate comerciala nu a mai avut noroc. A fost prins de agentul de paza, care a anuntat politia, iar acum este cercetat pentru documentarea intregii activitati infractionale. Miercuri dupa-amiaza, la ora 18.15, agentul unei firme de paza si protectie…

- O tanara de 23 de ani din Buzau, mama unei fetite de un an, s-a sinucis inghitind un pumn de pastile pentru inima furate cel mai probabil de la parintii ei! Diana Merisan locuia cu sotul si cu fiica lor in acelasi bloc cu parintii ei. Tanara a mers in vizita la parinti, iar cateva minute mai tarziu…