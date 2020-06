Stiri pe aceeasi tema

- Obligatiunile emise de Norofert vor intra vineri la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), la trei luni de la listarea companiei pe piata AeRO, informeaza BVB. Obligatiunile au fost cumparate intr-un plasament privat de 93 de investitori,…

- Obligatiunile Norofert intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti, pe 5 iunie, la trei luni dupa listarea actiunilor societatii pe piata AeRO din cadrul SMT-ului BVB, potrivit unui comunicat al Bursei potrivit Agerpres. In ianuarie 2020,…

- Companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), incluse in indicele BET, au inregistrat o crestere de 4,63% in luna aprilie, comparativ cu luna martie, fiind cel mai cel mai mare ritm de crestere lunara de pana acum in acest an, potrivit raportului lunar publicat de BVB.Reprezentantii…

- Companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), incluse in indicele BET, au inregistrat o crestere de 4,63% in luna aprilie, comparativ cu luna martie, fiind cel mai cel mai mare ritm de crestere lunara de pana acum in acest an, potrivit raportului lunar publicat de BVB. Reprezentantii Bursei…

- Banca Transilvania, cea mai mare din Romania, raporteaza un profit net in scadere cu peste 40% in primul trimestru. Banca si-a planificat investitii de 323 mil. lei in acest an Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania, a raportat un profit net in scadere cu 40,15% in primul trimestru, de 260,99…

- Bursa de Valori Bucuresti este stabila, ofera lichiditate si da dovada de rezilienta, iar prin intermediul ei statul poate finanta deficitul fiscal si sustine proiecte de investitii publice, afirma Adrian Tanase, CEO al BVB, intr-un comunicat. "Bursa romaneasca este stabila si functionala, ofera lichiditate…

- Capital de lucru garantat 90% și dobanzi subvenționate de suta la suta de stat, a anunțat ministrul Finanțelor, Florin Cițu, la finalul ședinței de Guvern, in care au fost publicate normele metodologice pentru programul de finanțare a companiilor mici și mijlocii, anunța MEDIAFAX.OUG privind…

- Doua companii românești sunt pe cale sa fie incluse în indicii de Piața Emergenta ai FTSE Russell, respectiv Banca Transilvania și Nuclearelectrica, dar acestea ar trebui sa îndeplineasca în continuare criteriile de lichiditate în urmatoarele trei luni, se arata într-un…