- Trebuie sa știi ca statul subvenționeaza tinerii din Romania care nu au reușit sa se integreze pe piața muncii. Intr-o societate in care piața muncii nu e corelata cu instituțiile de invațamant, astfel incat sa iasa de pe bancile școlilor oameni care au pregatire profesionala in domeniile care se confrunta…

- Biblioteca Județeana ”Dinicu Golescu” Argeș va gazdui expoziția de pictura intitulata Anotimpuri, a artistului Mircea Barloiu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, fara insa a genera un eveniment cu public la vernisarea acesteia, pentru a preveni raspandirea virusului SARS-CoV-2. ”Mircea…

- Un baiat de 12 ani, din Carolina de Nord, a folosit perioadele lungi de inactivitate din perioada pandemiei pentru a lua ore suplimentare la școala. Acum, un an mai tirziu, Mike Wimmer, din Salisbury, va absolvi liceul și facultatea in aceeași saptamina. Wimmer a finalizat patru ani de școala intr-un…

- Universitatea de Vest din Timișoara, prin intermediul Facultații de Muzica și Teatru, a organizat in perioada februarie – aprilie Concursul internațional online de creativitate teatrala audiovizuala pentru elevii XI-XII. Acest concurs a avut 3 secțiuni: I – Monolog masculin;II – Monolog feminin;III…

- Suntem in aprilie 2021, avem deja peste un an de cand pandemia a acaparat lumea. Totul incepea pe vremea cand eram in clasa a 12-a la Colegiul ,,Al.I.Cuza” din Focșani. Fiind pe profil de științe sociale, principalele materii pe care le studiam erau istoria și limba romana. Din cauza numarului mare…

- Locurile de munca sezoniere ofera un mod excelent de a experimenta viața și munca in strainatate. Daca anul acesta va gandiți sa va gasiți o slujba de vara in Europa, probabil ca aveți incertitudini legate de situația actuala. Iata patru lucruri pe care trebuie sa le știți despre munca sezoniera anul…

- Bogdan este student in ultimul an la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universitații Transilvania Brașov. Colegii sai spun ca tanarul este un model pentru ei, deși el niciodata nu i-a vazut. Bogdan este nevazator, cu toate acestea, face eforturi in fiecare zi pentru a merge…