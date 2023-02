Stiri pe aceeasi tema

- Accident la Arieșeni: tanara ranita dupa ce un ATV a ajuns in șanț. A fost chemat elicopterul SMURD O tanara a fost ranita intr-un accident petrecut duminica dupa-amiaza la Arieșeni. A fost chemat elicopterul SMURD. Potrivit IPJ Alba, tanara are 22 de ani și este din județul Bihor. Accidentul s-a petrecut…

- "In partea superioara a locului folosit pentru saniute, langa partiile de schi din Vartop, o tanara a cazut si si-a pierdut constienta. Diriginta fetei a rugat o persoana sa apeleze SNAU 112", au transmis reprezentantii Serviciului Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Alba, relateaza Agerpres.Fetita…

- Trei intervenții, intr-un sfert de ora, la care au intervenit, sambata, salvatorii montani din Alba O femeie s-a accidentat la partiile de la Domeniul Schiabil Sureanu. Este suspicionata de o fractura la tibie. Starea ei, nefiind foarte buna, i s-a administrat oxigen. La scurt timp, un accident cu ATV-ul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Chirnogeni, din judetul Constanta. Din primele informatii este vorba despre un incendiu la anexa unei case produs pe strada Ciresilor. La locul incendiului au fost trimise echipaje…

- Accidentul montan a avut loc in zona gondolei care urca in Masivul Postavaru. Tanara a suferit un traumatism cranio-cerebral, intrand in stare de inconstienta. A fost alertat elicopterul SMURD, recent operationalizat la Brasov, insa aeronava nu a putut interveni din cauza conditiilor meteo. In cele…

- Intervenții ale pompierilor, de Craciun, in Timiș. Salvatorii au fost chemați sa intervina la mai multe incendii, accidente rutiere, și au desfașurat și verificari in spitale. Nici echipajele SMURD n-au avut pauza și au fost solicitate pentru aproape 200 intervenții medicale.

- Nr. 276 Oradea, 21.11.2022 BULETIN INFORMATIV Peste 70 de misiuni desfasurate de echipajele de stingere si de echipajele SMURD Bihor, in weekend. Atentie la cosurile de fum In perioada 19 20 noiembrie a.c., echipajele de stingere si echipajele SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- ”In seara zilei de luni, 14 noiembrie a.c., la ora 20.20, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Hidiselu de Sus, la iesirea inspre localitatea Tasad, eveniment in care au fost implicate un autoturism…