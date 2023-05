Un tanar craiovean banuit de trei furturi a fost reținut, pentru 24 de ore, de polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Craiova. Acesta este banuit ca in noptile de 18/19 martie, 22/23 martie si 04/05 aprilie, ar fi contactat alti trei craioveni, cu varste cuprinse intre 19-40 de ani. In grupuri de cate trei persoane, s-ar fi deplasat pe santierul unui centru comercial din municipiul Craiova. Ulterior in incinta punctului de lucru al unei societati comerciale. De aici ar fi sustras conductori electrici, camere de supraveghere sau corpuri de iluminat. A fost creat un prejudiciu de aproximativ 20.000…