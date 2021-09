VIDEO Taifunul Chanthu loveşte insula sud-coreeană Jeju şi se îndreaptă spre Japonia Taifunul Chanthu a provocat vineri inundatii si a afectat locuinte, puncte rutiere si terenuri agricole in insula sud-coreeana Jeju; nu a fost raportata nicio persoana ranita de ploile torentiale si de vanturile puternice ce insotesc fenomenul meteo care se indreapta spre Japonia, relateaza EFE.



Chanthu, cel de-al 14-lea taifun al acestui sezon din Pacific, a lovit insula vineri la ora locala 7:00 cu vanturi de peste 60 de km/h in dreptul orasului Seogwipo si s-a indreptat apoi spre insula japoneza Kyushu, unde este asteptat in cursul acestei zilei.



Ciclonul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

