- Sfarșitul celei de-a doua saptamani a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) debuteaza pe acorduri simfonice, in curtea Muzeului de Arta din Cluj-Napoca. Parte din programul celei de-a 21-a ediții a festivalului, concertul Muse Quartet, susținut de IQOS, va avea loc maine, 24 iunie,…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania TIFF are loc intre 17 și 26 iunie,la Cluj-Napoca, oraș inclus in rețeaua Creative Cities a Unesco. Cea de-a 21-a ediție TIFF inseamna : proiecții in aer liber in 5 spații din oraș: Piața Unirii, Muzeul de Arta, Curtea UBB, Iulius Park și Parc Poligon (Florești),…

- Copiii care au furat drona jurnalistului britanic Charlie Ottley vor avea parte de un cadou neașteptat tocmai din partea pagubitului. Acesta a anunțat ca ii va invita pe copii sa asiste la filmarile

- Crosul Olimpic, acțiune din cadrul programului „Luna Olimpica”, va avea loc vineri 3 iunie de la ora 10 cu startul din Piata Unirii , plecare spre Piata Libertații- Piața Victoriei și retur. Fiecare participant va primi la inscriere in intervalul ora 9.00-9.45 cate un tricou personalizat cu insemnele…

- Mirela Vaida este una dintre cele mai apreciate vedete TV. Aceasta este prezenta de luni pana vineri pe micul ecran, dar pe rețelele sociale iși ține mereu fanii la curent cu ce se intampla in viața ei.

- Josh Buster, 40 de ani, bucatar de profesie, a cumparat de la o agenție doua bilete pentru extragerea Mega Millions din 15 aprilie. Din neatenție, angajatul i-a tiparit greșit numerele, iar unul din numerele alese de Josh a fost pus pe un bilet, iar celelalte 4, pe cel de-al doilea. A fost suparat dupa…

- Dupa ce a desfințat un Festival de muzica populara, intrat in patrimoniul UNESCO, Dominic Fritz canta muzica populara. Casa de Cultura a Municipiului Timișoara a organizat sambata seara un spectacol cu ocazia Floriilor, intitulat “Azi, la noi canta tot natul.” Pe scena au urcat dansatorii și instrumentiștii…