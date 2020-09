VIDEO Sudan - Inundaţiile record ameninţă situri arheologice în care se află piramide Inundatiile record din Sudan reprezinta o amenintare pentru siturile in care se afla piramidele regale Meroe si Nuri, doua dintre cele mai importante zone arheologice din aceasta tara, a anuntat marti un oficial citat de Reuters. Baile regale de la Meroe, un bazin care se umple in timpul inundatiilor anuale ale Nilului, sunt expuse unui risc fara precedent din cauza cresterii nivelului apei, iar echipe de specialisti lucreaza de luni in incercarea de a proteja situl, a indicat Hatem al-Nour, director al Autoritatii pentru Antichitati si Muzee din Sudan. Meroe este un oras antic situat pe malul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

