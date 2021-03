Fostul presedinte Donald Trump a declarat marti ca va decide daca va mai candida pentru un mandat la Casa Alba dupa alegerile pentru Congres din noiembrie 2022, transmite Reuters.



Trump a spus ca este angajat sa isi sprijine colegii republicani in incercarea de a recastiga controlul in Camera Reprezentantilor si in Senat la alegerile din 2022, care vor reprezenta un test pentru administratia presedintelui democrat Joe Biden.



"Cred ca avem sanse foarte, foarte mari sa recuperam Camera" Reprezentantilor, a declarat Trump intr-un interviu acordat Fox News.

…