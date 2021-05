Stiri pe aceeasi tema

- Clipe groaznice in cea mai aglomerata zona din New York, Times Square. Doua femei si o fetita au fost ranite, sambata dupa-amiaza, dupa ce au fost prinse intr-un schimb de focuri declansat de patru barbati, care sunt liber si acum. Pana aseara, nu fusese arestat nimeni. Politistii au lansat un apel…

- „Joints for Jabs”. Activiștii pentru legalizarea marijuanei au oferit, marți, in Manhattan, cate un joint persoanelor care au putut dovedi ca au primit cel puțin o doza de vaccin anti-Covid-19. Ideea a fost de a se sarbatori legalizarea, la sfarșitul lunii martie, a canabisului recreativ in statul New…

- Zece persoane au fost arestate vineri seara în orasul Bristol din sud-vestul Angliei, dupa ce un protest împotriva unui proiect de lege privind prerogativele politiei a degenerat în violente, manifestantii aruncând cu sticle si caramizi în fortele de ordine, relateaza Reuters,…

- UPDATE – Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Botosani a demarat, joi, o ancheta in cazul baietelului de trei ani si jumatate decedat la scurt timp dupa ce a fost preluat de ambulanta, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, politistii s-au…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au identificat si retinut pentru 24 de ore, trei tineri in varsta de 15 și 16 ani, banuiti de savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, furt in scop de folosinta si furt, fapte prevazute si pedepsite de Codul…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 5.470 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 875.126 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, miercuri, Grupul…