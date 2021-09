Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului New York, Bill de Blasio, a declarat stare de urgenta, miercuri seara, pentru ceea ce a descris drept un ”eveniment meteorologic istoric”, cantitatile record de ploaie care au cazut in oras provocand la inundatii si conditii periculoase pe drumuri, relateaza joi dimineata Reuters si…

- Guvernul de la Varșovia i-a cerut presedintelui sa declare stare de urgenta pentru 30 de zile in regiunile Podlaskie si Lubelskie de la frontiera cu Belarus. Premierul Mateusz Morawiecki declara ca au crescut semnificativ trecerile ilegale de frontiera, relateaza Reuters.

- Vremea extrema face ravagii in America. Opt oameni au murit in Mexic dupa trecerea uraganului Grace, care a provocat și distrugeri masive. Mai la nord, Coasta de Est a Statelor Unite este in stare de urgența din cauza unui alt uragan - Henri.

- Dovada vaccinarii va fi ceruta la New York pentru a avea acces la restaurant, in sali de spectacole si de sport, a anuntat marti primarul democrat Bill de Blasio, facand din orasul sau primul din Statele Unite ce creeaza un pasaport de vaccinare, in timp ce tara intra intr-o noua faza de lupta cu varianta…

- ​Accesul în restaurantele, salile de sport și cele de spectacole din New York va fi permis numai dupa prezentarea dovezii vaccinarii, a anunțat primarul Bill de Blasio. New York devine astfel primul oraș din SUA care va avea un pașaport COVID, denumit „Key to NYC pass”. Primarul…

- Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a anunțat ca le va solicita tuturor functionarilor municipali sa se vaccineze impotriva COVID-19 sau sa se testeze o data pe saptamana, transmit AFP și Reuters, citate de Agerpres . Decizia a fost luata din cauza creșterii numarului de cazuri cu tulpina Delta…

- Dorind sa dea un exemplu pentru armele de foc „ca și in cazul Covid-19”, guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a decretat masuri de urgența, permițandu-i sa mobilizeze mijloace excepționale. New York, ca și restul Statelor Unite, se confrunta cu o creștere a criminalitații inca din vara trecuta. Un…

- Nu a durat mult pana cand canalizarea orasului a cedat din cauza ploii torentiale. Apa a patruns la metrou, in case si magazine, in timp ce rafalele de vant au rupt acoperisurile si au doborat macaraua aflata pe un santier. Circulatia garniturilor de metrou a fost suspendata pe mai multe linii. Langa…