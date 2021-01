Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a apreciat ca a venit "timpul sa se actionam" impotriva "rasismului sistemic" care, in opinia sa, corupe "sufletul" Americii si a semnat marti primele decrete in acest sens, insa cu o raza limitata de actiune, comenteaza AFP preluat de agerpres. Vezi…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a apreciat ca a venit "timpul sa se actionam" împotriva "rasismului sistemic" care, în opinia sa, corupe "sufletul" Americii si a semnat marti primele decrete în acest sens, însa cu o raza limitata de actiune,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a abrogat, luni, o interdicție impusa de predecesorul sau, Donald Trump, conform careia persoanele transgender nu aveau voie sa intre in armata, informeaza BBC . „Președintele Biden considera ca identitatea de gen nu ar trebui sa fie un obstacol in calea serviciului militar…

- Joe Biden a declarat razboi coronavirusului. Inca din prima zi a mandatului de președinte, liderul de la Casa Alba va semna 10 decrete legate de pandemia COVID-19. Nadia Rmero, corespondent al CNN la Washington a povestit, joi, in direct la Antena 3, care sunt primele masuri pe care le va lua noul președinte…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni demiterea șefului Pentagonului, Mark Esper, transmite The New York Times. Mark Esper a intrat in dizgrația președintelui Trump inca din iunie, dupa ce a declarat ca nu e de acord cu acesta, care a cerut folosirea forțelor armate pentru a inabuși…

- Dupa inchiderea urnelor, anuntarea castigatorului ar putea dura zile sau chiar saptamani. La acest scrutin, aproape 100 de milioane de americani au votat prin corespondenta din cauza pandemiei de COVID-19, ceea ce inseamna ca o intarziere in numararea tuturor voturilor este foarte probabila.…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a criticat noile masuri de izolare luate in Europa pentru limitarea raspandirii coronavirusului, pe care le-a numit "draconice", avertizand ca Joe Biden, rivalul sau in alegerile de marti, va imita aceste masuri dure si va zdrobi economia, relateaza…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a criticat noile masuri de izolare luate in Europa pentru limitarea raspandirii coronavirusului, pe care le-a numit "draconice", avertizand ca Joe Biden, rivalul sau in alegerile de marti, va imita aceste masuri dure si va zdrobi economia, relateaza…