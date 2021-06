Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a dat asigurari miercuri ca Statele Unite nu trebuie sa se ingrijoreze in legatura cu o militarizare rusa in Arctica, o regiune strategica in care Rusia nu isi ascunde ambitiile, relateaza AFP. "Preocuparile partii americane cu privire la o militarizare nu…

- Presedintele american Joe Biden considera ca apararea unui aliat NATO atacat, prevazuta de articolul 5 din tratatul Atlanticului de Nord, este o "obligatie sacra", a spus el, duminica, în conferinta de presa dupa summitul G7, scrie AFP.„Credem ca NATO și articolul 5 sunt…

- Presedintele american Joe Biden se va exprima, singur, in conferinta de presa dupa intalnirea de miercuri, la Geneva, cu omologul rus Vladimir Putin, a anuntat sambata Casa Alba, scrie AFP. "Speram ca aceasta intalnire sa permita schimburi directe si sincere", a explicat un responsabil al…

- Nord Stream 2, care traverseaza Marea Baltica din Rusia catre Germania, ocolind Ucraina, a fost criticat de Statele Unite, care afirma ca gazoductul va mari dependenta Europei de gazele rusesti. “Incepand de maine, vor fi efectuate activitatile precomandate necesare, in urmatoarele luni, pentru a ne…

- Colonial Pipeline a inceput, miercuri, sa reporneasca treptat cea mai mare retea de conducte din tara, dupa atacul de vinerea trecuta, care a obligat compania sa opreasca activitatea. ”In aceasta dimineata Colonial a informat ca a inceput sa livreze carburanti pe majoritatea pietelor pe care le deserveste…

- Rusia „nu dorește un conflict direct” cu Statele Unite, chiar daca își va „continua eforturile de destabilizare împotriva Ucrainei”, au estimat serviciile de informații americane în raportul lor anual privind amenințarile la adresa Statelor Unite, potrivit AFP.„Moscova…

- Președintele rus Vladimir Putin considera prezența trupelor ruse in Arctica o parte „absolut necesara” a dezvoltarii militare a țarii, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de CNN.

- Statele Unite au avertizat joi Rusia împotriva oricarei încercari de intimidare a Ucrainei, în urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP și Agerpres. "Suntem absolut îngrijorati de escaladarile recente…