- Statele Unite „au efectuat cu succes trei lovituri defensive” vineri impotriva rebelilor houthi din Yemen, a afirmat purtatorul de cuvant al Consiliului Securitatii Nationale al Casei Albe, John Kirby, noteaza AFP, potrivit Agerpres.

- Casa Alba afirma ca "este momentul potrivit" pentru ca Israelul sa iși reduca ofensiva militara din Fașia Gaza, in timp ce liderii israelieni au promis din nou ca vor continua operațiunea impotriva gruparii militante Hamas, care conduce enclava palestiniana, relateaza luni, 15 ianuarie, Euronews.Aceste…

- Mihail Șeremet, deputat in Duma de Stat a Rusiei din partea regiunii Crimeea, a propus ca SUA sa fie introduse in Cartea Recordurilor Guiness ca cea mai agresiva țara, care a comis cel mai mare numar de intervenții straine.Dupa cum relateaza RIA NOVOSTI, anterior coordonatorul Casei Albe pentru comunicații…

- Statele Unite și Marea Britanie au lansat in cursul nopții bombardamente in Yemen, ca raspuns la atacurile rebelilor Houthi asupra transporturilor maritime din Marea Roșie. Președintele american Joe Biden a Biden a anuntat ”succesul” loviturilor americane si britanice și a avertizat ca nu va ezita sa…

- Casa Alba a declarat marți, 21 noiembrie, ca Iranul ar putea lua in considerare posibilitatea de a furniza Rusiei rachete balistice pentru a fi folosite in razboiul din Ucraina, relateaza Reuters.Purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Naționala de la Casa Alba, John Kirby, a spus ca Statele…

- Purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala al Casei Albe, John Kirby, a dat asigurari miercuri ca guvernul Statelor Unite are un mecanism de comunicare cu organizatia islamista palestiniana Hamas si il foloseste in scopul de a obtine eliberarea ostaticilor americani, transmite EFE.…

- Statele Unite nu incearca sa dicteze limite pentru Israel, a declarat vineri Casa Alba, in timp ce israelienii si-au extins operatiunea militara in Gaza impotriva militantilor Hamas, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Noua ofensiva militara a Israelului are loc in timp ce Statele Unite se straduiesc…