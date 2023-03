VIDEO – Stoltenberg: „Finlanda va adera oficial la NATO în câteva zile” Finlanda va adera la NATO in cateva zile, dupa decizia Turciei de a ratifica aderarea la alianța occidentala de aparare, a declarat vineri, 31 martie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Parlamentul Turciei a aprobat joi (30 martie) un proiect de lege care permite aderarea Finlandei, in timp ce razboiul face ravagii in Ucraina. Finlanda și Suedia au cerut sa adere la NATO anul trecut, ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina. Insa procesul a fost blocat de Turcia și Ungaria. Parlamentele tuturor membrilor NATO trebuie sa ratifice noii veniți. Parlamentul turc a fost ultimul dintre cei… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

