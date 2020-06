Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Micul negustor din Alba. Un baiețel s-a decis sa racoreasca trecatorii și sa vanda limonada facuta de el Micul negustor din Alba. Un baiețel s-a decis sa racoreasca trecatorii și sa vanda limonada facuta de el Un baiețel din Alba Iulia, pornit de un aprig spirit antreprenorial, …

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Peisaj rural in inima orașului Alba Iulia: „5 cai frumoși”, fotografiați plimbandu-se in zona Stadion Miercuri seara, un cititor ziarulunirea.ro, a surprins niște imagini cu care locuitorii acestui oraș candidat la titlul de Capitala Europeana par sa se fi obișnuit de mult:…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| ”Regele” parcarilor la Alba Iulia: Cum și-a lasat un șofer mașina pe contrasens, chiar langa intersectie și trecerea de pietoni Tupeu maxim pentru soferul unui Mercedes! A intrat cu bolidul pe contrasens pe o strada din cartierul Cetate din Alba Iulia si a oprit chiar langa…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Fenomen SPECTACULOS pe cerul de la Alba Iulia: Curcubeu circular, in jurul soarelui. Ce este haloul solar și cum se formeaza Un fenomen SPECTACULOS a putut fi observat sambata pe cerul de la Alba Iulia: un curcubeu circular, format in jurul soarelui. Fenomenul poarta numele…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| „Ploua” cu castraveți murați in Partoș. Canalizare blocata timp de cateva ore Imagini cu o canalizare blocata de niște castraveți murați, in cartierul Partoș din municipiul Alba Iulia au ajuns pe adresa redacției ziarulunirea.ro de la un cititor fidel. Se pare ca o canalizare…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Ploaie și GRINDINA la Șard: Gheața a acoperit in cateva minute drumurile, curțile și gradinile O ploaie cu grindina de dimensiuni medii a cazut luni dupa-masa peste localitatea Șard, in apropiere de Alba Iulia. In doar cateva minute, oamenii au vazut cum curțile, gradinile…

- Ziarul Unirea VIDEO| Castelul de la Sancrai, giuvaerul din inima Transilvaniei. Loc de poveste, unde in urma cu peste 200 de ani se tineau baluri fastuoase Pe un mic deal de langa malul Muresului, la aproximativ 30 de kilometri de Alba Iulia, se afla un castel de poveste. Restaurat, castelul de la Sancrai…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Scene ȘOCANTE in Alba Iulia: Cadavrul unui cal zace in raul Ampoi – ”Protecția animalelor exista in Romania?” Cadavrul unui cal care zace in raul Ampoi a fost descoperit duminica de un albaiulian: ”Protecția animalelor exista in Romania?” Barbatul a postat imaginea șocanta…