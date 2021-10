Stiri pe aceeasi tema

- 50 de concentratoare de oxigen au ajuns in acesata dimineața din Polonia. Acestea au fost oferite de statul polonez la cererea autoritaților romane prin Mecanismul European de Protecție Civila. Toate vor ajunge la Spitalul Lețcani din Iași care inca de aseara a internat primii 20 de pacienți cu Covid-19,…

- Polonia a trimis Romaniei 50 de concentratoare de oxigen prin Mecanismul European de Protecție Civila, a anunțat miercuri Guvernul. Aparatura va fi folosita pentru bolnavii de Covid de la Spitalul mobil din Lețcani.

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a anuntat ca Spitalul modular de la Pipera va primi, marți seara, primii pacienti. Vor fi directionati bolnavii care au fost deja evaluati și au nevoie de oxigen. ”Asta seara incepe transferul primilor pacienti in Spitalul Modular Pipera, urmand sa lucram…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, luni, sa solicite ajutor international pentru medicamentul Tocilizumab si pentru concentratoare de oxigen de 10 litri. Stocurile au fost completate prin Mecanismul European de Protectie Civila, dar mai sunt necesare astfel de medicamente…

- Uniunea Europeana trimite, prin Mecanismul de Protectie Civila, 250 de concentratoare de oxigen pentru a trata pacientii Covid-19 cu simptome severe din Romania, transmite Janez Lenarcic, comisarul european pentru Gestionarea Crizelor.

- Europarlamentarul Nicu Stefanuta a anuntat vineri, ca România va primi concentratoare de oxigen din Olanda si Polonia, dar si medicamente pentru pacientii COVID-19 oferite de Germania. „Ajutorul european este pe drum. Sprijin bilateral direct…

- In contextul situației pandemice desebit de grave, in care Romania inregistreaza 15.000 de cazuri de Covid in 24 de ore, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, propune ca orele de educație fizica sa fie inlocuite cu ore de educație pentru viața, in condițiile in care temperaturile nu vor mai permite ca…

- Romania cere ajutor internațional in criza Covid. Concret, marți, 5 octombrie, a fost activat Mecanismului de Protectie Civila, un instrument prin care un stat membru poate cere ajutor in situații de criza de la alte state membre. Este nevoie urgenta de medicamentul Tocilizumab utilizat pentru tratamentul…