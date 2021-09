Stiri pe aceeasi tema

- Precipitațiile record in urma uraganului Ida care a lovit SUA l-a facut pe Bill de Blasio, primarul orasului New York, sa declare miercuri noapte stare de urgenta, potrivit NBC News, citat de News.ro.Este prima data cand pentru orasul New York a fost declarata „urgenta de inundatii”, dupa ce ploi puternice…

- Incidentul a avut loc in seara zilei de 24 august. Avionul ușor de tip Piper PA-32 a aterizat de urgența pe autostrada Interstate 5 linga orașul american Del Mar. Avionul a avut probleme tehnice, pilotul a incercat sa conduca avionul spre un cimp, insa a eșuat și avionul a aterizat pe pista. Drept urmare,…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, 8.546 de posturi noi la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, din care 129 de posturi de ofiter, 25 de maistri militari si subofiteri si 8.400 de soldati si gradati profesionisti, posturi care urmeaza sa fie ocupate treptat. …

- Vremea extrema face ravagii in America. Opt oameni au murit in Mexic dupa trecerea uraganului Grace, care a provocat și distrugeri masive. Mai la nord, Coasta de Est a Statelor Unite este in stare de urgența din cauza unui alt uragan - Henri.

- Cel putin 8 persoane au murit in estul Mexicului din cauza uraganului Grace, care a adus ploi torentiale, vant puternic și a cauzat inundatii si pene de curent, a scris BBC. Și SUA au fost lovite de uraganul Henri. Statul New York, care urmeaza sa fie lovit duminica, a decretat stare de urgența. Cel…

- Autoritatile din Mykonos au intervenit de urgenta, dupa ce flacarile au cuprins zeci de hectare de vegetatie. Focul este alimentat de caldura si de vantul puternic din acea zona. Mai multe hoteluri din zona au fost evacuate, potrivit Antena 3. Printre turiștii evacuați sunt și Elena Udrea și soțul ei…